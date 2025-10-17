"Inflessibile con chi maltrattava, abusava o usava la violenza sui soggetti più fragili, ma un amico sincero, leale e sempre disponibile per chi ha avuto il privilegio di stargli accanto e conoscerlo". I colleghi e gli amici più stretti ricordano così Davide Fadenti, 52 anni, il maresciallo maggiore dei carabinieri, già in servizio al nucleo investigativo carabinieri del comando provinciale di Pavia, deceduto nel tardo pomeriggio di mercoledì a Cremosano, a causa di un incidente stradale. Il furgone che aveva appena parcheggiato si è rimesso in movimento e lo ha schiacciato. È stato un passante a lanciare l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schiacciato dal suo furgone. Pavia piange il carabiniere vittima della fatalità a Cremosano