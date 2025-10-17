Schiacciato dal suo furgone Pavia piange il carabiniere vittima della fatalità a Cremosano
"Inflessibile con chi maltrattava, abusava o usava la violenza sui soggetti più fragili, ma un amico sincero, leale e sempre disponibile per chi ha avuto il privilegio di stargli accanto e conoscerlo". I colleghi e gli amici più stretti ricordano così Davide Fadenti, 52 anni, il maresciallo maggiore dei carabinieri, già in servizio al nucleo investigativo carabinieri del comando provinciale di Pavia, deceduto nel tardo pomeriggio di mercoledì a Cremosano, a causa di un incidente stradale. Il furgone che aveva appena parcheggiato si è rimesso in movimento e lo ha schiacciato. È stato un passante a lanciare l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cremona, tenta di fermare il suo furgone ma resta schiacciato: morto il carabiniere Davide Fadenti https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/16/news/cremona_tenta_fermare_suo_furgone_resta_schiacciato_morto_carabiniere_davide_fadenti-424917092/ - X Vai su X
Tragedia a Cremosano: Davide Fadenti, carabiniere di 52 anni, muore schiacciato dal suo furgone - facebook.com Vai su Facebook
Schiacciato dal suo furgone, muore carabiniere di 52 anni - Davide Fadenti lavorava al nucleo investigativo che si occupava dei reati da codice rosso a Pavia. Da laprovinciapavese.gelocal.it
Chi era Davide Fadenti, il maresciallo dei carabinieri di Pavia morto schiacciato dalla portiera del suo furgone - Il 52enne, maresciallo maggiore dei carabinieri di Pavia, è rimasto schiacciato dalla portiera del suo furgone dopo ... Segnala fanpage.it
Schiacciato dal suo furgone, la vittima è il maresciallo Fadenti - Confermata la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita il carabiniere 52enne, originario di Crema, in servizio al Nucleo Investigativo a Pavia ... Da laprovinciacr.it