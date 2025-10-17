Schiacciati da un macchinario al lavoro | morto un operaio gravemente ferito il collega

Un altro morto sul lavoro. Un operaio ha perso la vita in un incidente avvenuto nello stabilimento di una ditta in via Tiburtina a Roma. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, intorno alle 11 di oggi venerdì 17 un macchinario ha schiacciato due lavoratori: all’arrivo dei soccorsi, per uno di loro non c’era già più nulla da fare. Il secondo operaio è stato elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso. È in gravi condizioni. Il personale dei vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine e ai tecnici della Asl, sono ancora sul posto per i rilievi e gli accertamenti per risalire alle cause dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schiacciati da un macchinario al lavoro: morto un operaio, gravemente ferito il collega

Leggi anche questi approfondimenti

Celebrazione nella chiesa di San Rocco per le vittime sul lavoro. Tre anni fa l'operaia morì schiacciata da un macchinario alla vetreria di Borgonovo - facebook.com Vai su Facebook

#Milano Operaio di 62 anni muore schiacciato da un macchinario per la produzione di nastri d'acciaio. In corso accertamenti sulle cause dell'incidente mortale. - X Vai su X

Schiacciati da un macchinario al lavoro: morto un operaio, gravemente ferito il collega - Tragedia in uno stabilimento sulla via Tiburtina: due operai schiacciati da un macchinario, uno è deceduto sul colpo ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Roma, incidente sul lavoro: un operaio muore schiacciato da un macchinario in un'azienda di elettronica - Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti nello stabilimento di una ditta di elettron ... tg.la7.it scrive

Macchinario crolla e schiaccia due operai a Roma: uno è morto, l’altro è gravissimo - Un operaio è morto mentre l'altro è stato portato in ospedale in codice rosso ... Segnala fanpage.it