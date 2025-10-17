Schiacciati da un macchinario al lavoro | morto un operaio gravemente ferito il collega

Un altro morto sul lavoro. Un operaio ha perso la vita in un incidente avvenuto nello stabilimento di una ditta in via Tiburtina a Roma. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, intorno alle 11 di oggi venerdì 17 un macchinario ha schiacciato due lavoratori: all’arrivo dei soccorsi, per uno di loro non c’era già più nulla da fare. Il secondo operaio è stato elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso. È in gravi condizioni. Il personale dei vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine e ai tecnici della Asl, sono ancora sul posto per i rilievi e gli accertamenti per risalire alle cause dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

