Scheletri e cultura pop | ecco il nuovo kit Halloween del Napoli
Il Napoli, in occasione della festività di Halloween, ha rilasciato una nuovissima maglia ispirata alla festa. Ecco tutti i dettagli, il video di presentazione e la nota ufficiale del club. Napoli, ecco la nuova maglia Halloween: i dettagli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli) La nota ufficiale: “La Ssc Napoli ed Ea7 presentano il Kit Halloween 2025-2026, una nuova edizione che rinnova e approfondisce il percorso creativo avviato nel 2023 con la maglia dedicata al culto delle anime pezzentelle, tra i simboli più autentici dell’immaginario napoletano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
