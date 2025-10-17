Scende per una consegna e gli rubano il furgone dei surgelati | ritrovato a a Maddaloni
Ha rubato un furgone di prodotti da forno surgelati, ma è stato catturato poco dopo: deve rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
#Rieti, presentazione de "La #sicurezza sul lavoro scende in strada", con il sindaco Daniele Sinibaldi e i vertici di Ebit Lazio. ? In programma diversi corsi di #formazione gratuiti, distribuzione di materiale informativo, consegna di kit di primo soccorso, check- - X Vai su X
Dopo il governo e la Chiesa, scende in campo anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: la Global Sumud Flotilla accetti la proposta di mediazione che prevede la consegna a Cipro degli aiuti destinati alla Striscia. La flotta umanitaria tiene però l - facebook.com Vai su Facebook