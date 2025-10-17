Scende per una consegna e gli rubano il furgone dei surgelati | ritrovato a a Maddaloni

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha rubato un furgone di prodotti da forno surgelati, ma è stato catturato poco dopo: deve rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Scende Consegna Rubano Furgone