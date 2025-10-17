Scegliere la scuola giusta | guida pratica agli open day

Ogni anno, tra ottobre e dicembre, migliaia di studenti di terza media e le loro famiglie iniziano il percorso di orientamento per la scelta della scuola superiore. È un momento importante: non solo una decisione logistica o curricolare, ma un primo passo verso la costruzione della propria identità formativa. Gli open day, le giornate di scuola aperta, i saloni dell’orientamento sono occasioni preziose per conoscere da vicino gli istituti — ma per essere davvero utili, vanno affrontati con metodo e curiosità. Ecco una guida pratica per orientarsi tra indirizzi, dubbi e opportunità. 1. Prima dell’open day: conoscersi e informarsi La scelta parte da sé stessi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Scegliere la scuola giusta: guida pratica agli open day

