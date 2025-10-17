Tempo di lettura: < 1 minuto Lo scorso 12 settembre, sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi dell’uscita di Corso Malta, il conducente di una betoniera si scontrò con un’autovettura causando il ferimento di una passeggera. Ma non si fermò, scappò verso il porto e si imbarcò la sera stessa per Cagliari. Gli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta, grazie alle immagini dei sistemi di videorsorveglianza, lo hanno rintracciato. Il 53enne è stato denunciato per omissione di soccorso, sanzionato amministrativamente e gli sono stati decurtati 14 punti dalla patente di guida per sorpasso vietato e manovra pericolosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scappò dopo aver causato ferimento donna in incidente, denunciato