Scandone Avellino-Pallacanestro Angri Carone | Partita difficile pronti a dimostrare il valore della squadra
In vista del match contro Angri, il coach Carone della Scandone Avellino dichiara: “Non è stato semplice gestire la sosta di due settimane, tuttavia i ragazzi sono stati straordinari e hanno dimostrato attaccamento e dedizione al lavoro. Sono soddisfatto dell'impegno (sia fisico che mentale) e di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
