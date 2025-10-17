Scandalo Epstein principe Andrea rinuncia ai titoli | la Royal Family lo depenna

La decisione presa dopo “una discussione con il Re Carlo III“. Il nuovo terremoto che scuote casa Windsor. Il principe Andrea, l’atipico della famiglia reale britannica, ha annunciato la “rinuncia“ a tutti i titoli reali residui. La conversazione avuta con Sua Maestà, suo fratello maggiore, sembra abbia quindi suggellato il lieto fine, per modo di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

