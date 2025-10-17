Scampia |  truffa con la tecnica del finto incidente un’anziana ad Aprilia Arrestato dalla Polizia di Stato

Arrestato un 19enne e denunciato un complice per truffa ai danni di un’anziana ad Aprilia.. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne per truffa aggravata e, altresì, denunciato un 45enne per lo stesso reato, entrambi di Aversa. In particolare, gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Tancredi Galimberti due persone a bordo di un’auto che, sin da subito, si sono mostrate insofferenti al controllo. Insospettiti di tale comportamento, i poliziotti hanno trovato il 19enne in possesso di un borsello contenente numerosi monili in oro, di cui non ha saputo fornire giustificazione circa la provenienza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it