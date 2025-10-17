Tutto a posto per la scadenza federale di ieri e non c’erano dubbi in merito. Resta preoccupazione per il deferimento relativo a quella non interamente saldata dalla precedente gestione societaria. Gli avvocati Fabio Giotti ed Eduardo Chiacchio si preparano alla “battaglia“ per conto della Ternana Calcio. Come ampiamente previsto, nei giorni scorsi la nuova governance rossoverde ha provveduto ad adempiere regolarmente a quanto dovuto per il primo bimestre della corrente stagione agonistica (mesi di luglio e agosto). Dunque, a livello sanzionatorio l’attenzione resta interamente rivolta al prossimo 6 novembre, giorno in cui presso il Tfn sarà discusso il deferimento da parte della Procura federale su segnalazione della Covisoc, relativo al mancato pagamento entro il 1° agosto degli emolumenti dovuti a tesserati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scadenza federale onorata. Preoccupa la "recidiva"