Scacco a Bolton la figura chiave della politica estera americana finisce sotto accusa | incriminato per trasmissione di informazioni sensibili
Dai network pro-Israele alla rottura con Trump, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale USA è incriminato per diffusione di dati top secret a soggetti non autorizzati. L’incriminazione apre un nuovo capitolo della vicenda politica di Bolton. Sarà l’ultimo? L’uomo che per decenni ha predic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
LA RASSEGNA STAMPA DI VENERDÌ 17 OTTOBRE 2025 L'ex consigliere di Trump John Bolton incriminato per documenti riservati mentre l'Amministrazione annuncia accordi su farmaci IVF e incontra Putin per l'Ucraina - facebook.com Vai su Facebook