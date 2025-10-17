Sbarco di 47 migranti a Roccella Jonica

Sono arrivati nello scalo della Locride 47 migranti, tra egiziani, bengalesi e pakistani, tutti di sesso maschile.

