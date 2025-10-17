Saviano su attentato a Ranucci | Frutto di anni di delegittimazione è stato trasformato in un bersaglio

Roberto Saviano difende Sigfrido Ranucci dopo l’attentato: “Anni di delegittimazione lo hanno reso un bersaglio pubblico. La democrazia è già violata”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Saviano su attentato a Ranucci: "Frutto di anni di delegittimazione, è stato trasformato in un bersaglio"

