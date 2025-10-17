Saviano mostri le prove così Boldrini esagera e Ranucci | quindi oggi

- Il Vernacoliere era tanta roba, simpatico e dissacrante. Però io non sopporto gli elogi del giorno dopo, i fiumi di inchiostro per dire “come può essere successo” che abbia chiuso. Mi fa ridere quando Repubblica scrive di “una città in lutto”. Per evitare che sospendesse le pubblicazioni, forse bastava acquistare qualche copia in più. No? La colpa non è dell’editore, ma di quello stesso pubblico che ora frigna. - La storia è semplice: “Fare un numero costa 6-10 mila euro, soldi che non sempre rientrano”. Fine della storia. Si chiama “mercato”, per quanto lodevole fosse quel prodotto. - Basta che non venite a dirmi che il Vernacoliere va salvato con i contributi statali perché meritevole, altrimenti impazzisco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

