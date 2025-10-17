Sassuolo ospite a Lecce La cabala promette bene
La Coppa Italia, che pure vide di scena, lo scorso settembre al via del Mare, il Sassuolo che si impose per 2-0 e staccò il pass per il terzo turno, non conta. Conta il campionato, che fa della gara che il Sassuolo affronta domani alle 15 in Salento la cosiddetta ‘ prova del nove ’. Sono infatti otto, fin qua, i precedenti tra Lecce e Sassuolo e non si può dire raccontino una storia banale. Anche nella sua asimmetria, fatta di tre vittorie – due in casa – del Sassuolo, di quattro pareggi, tre dei quali in Salento, e di una sola vittoria del Lecce. Dolorosissima, tra l’altro, dal momento che fu la partita che, nell’aprile dell’anno scorso, 33ma giornata della stagione 202324, decretò di fatto, complice il 3-0 con cui i giallorossi regolarono il Sassuolo al Mapei Stadium, la retrocessione dei neroverdi cui a qual punto mancherà solo la sentenza della matematica che si materializzerà di lì a breve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
