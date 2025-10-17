Saronno scoperti furbetti del Superbonus 110% | truffa da un milione di euro e nove indagati

Saronno (Varese), 17 ottobre 2025 – Nuova operazione della Guardia di Finanza riguardante il ‘Superbonus 110%’: i Finanzieri della Compagnia di Saronno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, hanno indagato nove persone e ricostruito un indebito utilizzo di crediti fiscali per circa un milione di euro collegati a lavori di efficientamento energetico mai eseguiti su due immobili in città. La società edile. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, al centro dell’inchiesta c’è una società operante nel settore dell’edilizia che avrebbe emesso fatture per interventi mai realizzati, né integralmente né in parte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Saronno, scoperti furbetti del Superbonus 110%: truffa da un milione di euro e nove indagati

