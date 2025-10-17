Sarah Jane Morris e i Solis String Quartet | Forever Young un tributo in musica al mito del Club dei 27

Lei è Sarah Jane Morris, artista britannica dal timbro caldo e scuro, probabilmente la più riconoscibile cantante inglese di soul e jazz. Loro sono i Solis String Quartet, quattro musicisti napoletani, che dal 1991, dopo essersi diplomati al conservatorio di San Pietro a Maiella, deliziano il pubblico di tutto il mondo con la loro colta miscela di jazz, world music, pop e musica contemporanea. Artisti, compositori e arrangiatori: Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio al violino, Gerardo Morrone alla viola, e Antonio Di Francia al violoncello. Il primo sodalizio fu con una monografia " All You Need Is Love", album in cui il quartetto eseguiva le più belle canzoni dei Beatles accompagnate dalla profonda voce di Sarah Jane Morris, ottenendo la standing ovation anche a Liverpool, patria dei baronetti.

