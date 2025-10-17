Sara di Mugnano trionfa alla Ruota della Fortuna | vince 10 mila euro e un anno di spesa per la famiglia

Ha solo 19 anni, viene da Mugnano di Napoli ed è la nuova campionessa della Ruota della Fortuna. Sara Russo, figlia di un noto parrucchiere del paese, nonché studentessa della facoltà di Medicina della Federico II di Napoli, ha conquistato il pubblico nella puntata del game show andata in onda ieri, 16 ottobre, proprio nel . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sara di Mugnano trionfa alla Ruota della Fortuna: vince 10 mila euro e un anno di spesa per la famiglia

