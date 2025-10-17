Sant’Elena la madre dell’imperatore che sfidò la storia per ritrovare la Croce di Gesù
Tra gli episodi più suggestivi e interessanti della storia del cristianesimo, c’è quello del ritrovamento della Vera Croce di Gesù, la reliquia attraverso la quale Gesù ha salvato il mondo, grazie a Sant’Elena. Questo storico ritrovamento, avvenuto a inizio Medioevo, si colloca in un periodo in cui la cristianità diventa un perno centrale per la. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
