Santanchè udienza sospesa per 4 mesi

15.35 Sospesa l'udienza preliminare a Milano con imputata la ministra Santanchè e 4 altri,tra cui il partner Kunz d'Asburgo e 2 società per "truffa aggravata" all' Inps. Sospesa anche la prescrizione. Lo ha deciso il Gup che ha "congelato" il procedimento almeno fino al 20 febbraio in attesa della pronuncia della Consulta (potrebbe passare fino a un anno). Il Senato ha sollevato il conflitto di attribuzione con la Procura sull'utilizzabilità di alcuni atti. La questione è stata posta dai legali della senatrice FdI. I Pm si sono opposti.