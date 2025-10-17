L'udienza preliminare che vede imputata Daniela Santanchè e altre quattro persone di truffa aggravata ai danni dello Stato per l'utilizzo della cassa integrazione Covid è stata sospesa almeno fino al 20 febbraio 2026. Lo riferisce l'avvocato Salvatore Pino, uno dei legali della ministra del Turismo. La gup di Milano, Tiziana Gueli, ha congelato il procedimento in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione con la Procura di Milano sollevato dal Senato sull'inutilizzabilità di alcuni atti. La sospensione del procedimento comporta anche la sospensione dei termini per la prescrizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Santanchè, processo sospeso in attesa che si pronunci la Consulta