Santanchè processo per truffa all’Inps sospeso fino a febbraio per conflitto attribuzione con procura di Milano attesa decisione Consulta

In realtà i tempi potrebbero essere più lunghi, e per la decisione della Consulta potrebbero volerci dagli 8 mesi a un anno Nuovo risvolto in merito al processo per presunta truffa ai danni dell'Inps che coinvolge la ministra del Turismo Daniela Santanché. La gup di Milano ha deciso il rinvio.

