Santanchè processo per truffa all’Inps sospeso fino a febbraio per conflitto attribuzione con procura di Milano attesa decisione Consulta
In realtà i tempi potrebbero essere più lunghi, e per la decisione della Consulta potrebbero volerci dagli 8 mesi a un anno Nuovo risvolto in merito al processo per presunta truffa ai danni dell'Inps che coinvolge la ministra del Turismo Daniela Santanché. La gup di Milano ha deciso il rinvio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Daniela Santanchè e il processo per truffa all'Inps: procedimento “congelato” per diversi mesi - facebook.com Vai su Facebook
Ecco lo scudo per Santanchè: va evitato un nuovo processo. La destra e il conflitto di attribuzione. @IlariaProietti - X Vai su X
Chiara Ferragni, parte il processo per truffa: non è in aula - Inizia martedì 23 settembre il processo a Chiara Ferragni, davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Milano. Lo riporta dilei.it
Chiara Ferragni, oggi la prima udienza sul Pandoro-Gate che dà il via al processo per truffa - Gate) ai danni dell'imprenditrice digitale in declino, la quale potrebbe anche non presentarsi in aula. Da movieplayer.it
Chiara Ferragni, via al processo per truffa aggravata sul pandoro-gate. L'accusa - Si è aperto questa mattina il processo per truffa aggravata a carico di Chiara Ferragni, epilogo dell’inchiesta relativa al “pandoro- Secondo iltempo.it