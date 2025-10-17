Santanchè e la truffa all' Inps | sospeso il procedimento in attesa della decisione della Consulta

AGI - La gup Tiziana Gueli ha sospeso per alcuni mesi l'udienza preliminare a carico della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, accusata di truffa aggravata ai danni dell'Inps. Lo stop è motivato dalla necessità di attendere la decisione della Consulta sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato sull'utilizzabilità di una serie di registrazioni di conversazioni private. Non è noto al momento quando riprenderà l'udienza preliminare ma certamente non sarà prima del 20 febbraio quando la giudice Gueli ha fissato un'udienza 'di controllo' per valutare se la Consulta si sarà nel frattempo pronunciata. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Santanchè e la truffa all'Inps: sospeso il procedimento in attesa della decisione della Consulta

Leggi anche questi approfondimenti

Truffa all’Inps, la Giunta del Senato salva la ministra Santanchè. La Giunta per le immunità del Senato ha deciso positivamente sul conflitto di attribuzione sollevato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè. Le chat e le mail della meloniana, dunque, potr - facebook.com Vai su Facebook

Truffa all’Inps, la Giunta del Senato salva la ministra Santanchè - X Vai su X

Santanchè, il procedimento per truffa all'Inps resterà sospeso per diversi mesi - Udienza a Milano, la gup rinvia tutto in attesa del pronunciamento della Consulta sul conflitto di attribuzione. Riporta affaritaliani.it

Truffa all'Inps su dipendenti Visibilia, sospeso il procedimento contro Daniela Santanché - La difesa di Santanché aveva, a luglio, obiettato che le registrazioni delle conversazioni private e i messaggi di posta elettronica non sarebbero state utilizzabili perché la procura non aveva ... Scrive milanotoday.it

Daniela Santanchè e la truffa all’Inps, l’assist del Parlamento ferma il processo alla ministra del Turismo - La giudice sospende l’udienza preliminare in attesa che la Corte Costituzionale decida il conflitto di attribuzione sollevato dal Senato sulle registrazioni di colloqui fatte da un dipendente e conseg ... Come scrive msn.com