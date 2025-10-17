Santanchè e la truffa all' Inps | sospeso il procedimento in attesa della decisione della Consulta

AGI - La gup Tiziana Gueli ha sospeso per alcuni mesi l'udienza preliminare a carico della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, accusata di truffa aggravata ai danni dell'Inps. Lo stop è motivato dalla necessità di attendere la decisione della Consulta sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato sull'utilizzabilità di una serie di registrazioni di conversazioni private.  Non è noto al momento quando riprenderà l'udienza preliminare ma certamente non sarà prima del 20 febbraio quando la giudice Gueli ha fissato un'udienza 'di controllo' per valutare se la Consulta si sarà nel frattempo pronunciata. 🔗 Leggi su Agi.it

