Santa Maria a Monte furgone a metano in fiamme nella notte; evitata l’esplosione

Lanazione.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 17 ottobre 2025 - Paura nella notte tra giovedì e venerdì a Santa Maria a Monte (Pisa), dove un furgone alimentato a metano è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 2 del mattino in via Querce. L'incendio ha coinvolto anche un'auto parcheggiata nelle vicinanze. L'allarme è scattato poco dopo le 2, quando i residenti della zona hanno segnalato un rogo sviluppatosi in prossimità di un magazzino. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa, con due mezzi antincendio. All'arrivo, i pompieri hanno trovato il furgone completamente avvolto dalle fiamme e hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare l'incendio e a mettere in sicurezza l'area, evitando il rischio di esplosione dovuto alla presenza del metano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

santa maria a monte furgone a metano in fiamme nella notte evitata l8217esplosione

© Lanazione.it - Santa Maria a Monte, furgone a metano in fiamme nella notte; evitata l’esplosione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

santa maria monte furgoneSanta Maria a Monte, furgone a metano in fiamme nella notte; evitata l’esplosione - Paura nella notte tra giovedì e venerdì a Santa Maria a Monte (Pisa), dove un furgone alimentato a metano è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 2 del mattino in via Querce. Secondo lanazione.it

santa maria monte furgoneFurgone a metano prende fuoco nella notte - SANTA MARIA A MONTE: L'incendio ha interessato anche un'auto parcheggiata proprio nei pressi e in prossimità di un magazzino. Scrive toscanamedianews.it

Muore nello scontro tra auto e furgone, feriti 2 bambini - Ricoverati in ospedale anche l'uomo e la donna che viaggiavano con i piccoli SANTA MARIA A MONTE — Tragedia sulle strade del Pisano dove un uomo è deceduto e quattro ... Si legge su toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Santa Maria Monte Furgone