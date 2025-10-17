Santa Maria a Monte furgone a metano in fiamme nella notte; evitata l’esplosione
Pisa, 17 ottobre 2025 - Paura nella notte tra giovedì e venerdì a Santa Maria a Monte (Pisa), dove un furgone alimentato a metano è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 2 del mattino in via Querce. L'incendio ha coinvolto anche un'auto parcheggiata nelle vicinanze. L'allarme è scattato poco dopo le 2, quando i residenti della zona hanno segnalato un rogo sviluppatosi in prossimità di un magazzino. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa, con due mezzi antincendio. All'arrivo, i pompieri hanno trovato il furgone completamente avvolto dalle fiamme e hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare l'incendio e a mettere in sicurezza l'area, evitando il rischio di esplosione dovuto alla presenza del metano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
