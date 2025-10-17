Santa Margherita slitta la chiusura strade per Eternity | disagi ma il sindaco punta sulle ricadute

Slitta di due giorni la chiusura delle strade a Santa Margherita Ligure per girare una scena del film dal titolo provvisorio “Eternity”, importante produzione americana che ha scelto la località ligure come set dal 15 al 27 ottobre. Quando e dove chiudono le strade il 22 ottobreA causa delle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

Sono iniziate, oggi, tra Santa Margherita e pure Ruta, le riprese del film americano “Eternity”. A Santa Margherita, primi ciack nella zona dell’imbarcadero e dei Giardini a mare, mentre oggi si girerà in via Palestro via dell’Arco: strade pedonali, dove la produzio - facebook.com Vai su Facebook

Film a Santa Margherita, le chiusure delle strade slittano a mercoledì 22 ottobre - Santa Margherita Ligure – Come era nell’aria, non sarà lunedì 20 ma mercoledì 22 la giornata campale dei sammargheritesi, con la chiusura di viale Rainusso e strade limitrofe per consentire le riprese ... Riporta ilsecoloxix.it

Iniziate le riprese del film Eternity, curiosità e lamentele a Ruta e Santa Margherita - Lunedì è previsto maltempo, possibile rinvio delle chiusure a mercoledì. Secondo ilsecoloxix.it