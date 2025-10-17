Santa Caterina del Sasso | arrivano ‘I mercoledì dell’Eremo’ tra spiritualità bellezza e gusto

Vivere l' Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno con lentezza. E' questo il senso de "I mercoledì dell'Eremo", un’esperienza pensata da Archeologistics, la società che gestisce l’Eremo per conto della Provincia di Varese, per chi desidera scoprire con calma questo luogo davvero unico, magari fermandosi anche a pranzo. Una proposta per conoscere l a storica dimora religiosa, all'insegna del gusto e della bellezza. Dopo una stagione estiva vivace, con visitatori che sono arrivati da tutto il mondo, barche affollate e collaborazioni di successo con Trenord, la stagione autunnale è il momento per vivere il monastero affacciato sul Lago Maggiore con un ritmo diverso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

