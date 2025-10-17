Santa Caterina del Sasso | arrivano ‘I mercoledì dell’Eremo’ tra spiritualità bellezza e gusto
Vivere l' Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno con lentezza. E' questo il senso de "I mercoledì dell'Eremo", un’esperienza pensata da Archeologistics, la società che gestisce l’Eremo per conto della Provincia di Varese, per chi desidera scoprire con calma questo luogo davvero unico, magari fermandosi anche a pranzo. Una proposta per conoscere l a storica dimora religiosa, all'insegna del gusto e della bellezza. Dopo una stagione estiva vivace, con visitatori che sono arrivati da tutto il mondo, barche affollate e collaborazioni di successo con Trenord, la stagione autunnale è il momento per vivere il monastero affacciato sul Lago Maggiore con un ritmo diverso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A Santa Caterina del Sasso un invito a godermi l’autunno con tranquillità: arrivando i mercoledì dell’eremo - X Vai su X
Il tripudio del barocco sambucese nella chiesa di Santa Caterina (quel che rimane del monastero benedettino del 1515) a Sambuca di Sicilia (Agrigento) #sambucadisicilia #sicilia #barocco #bellaitalia #italiadellemeraviglie - facebook.com Vai su Facebook
Santa Caterina del Sasso: arrivano ‘I mercoledì dell’Eremo’ tra spiritualità, bellezza e gusto - E' questo il senso de "I mercoledì dell'Eremo", un’esperienza pensata da Archeologistics, la società che gestisce l’Eremo per ... Segnala ilgiorno.it
I mercoledì d’autunno all’Eremo di Santa Caterina del Sasso con pranzo e visita guidata - Da mercoledì 22 ottobre, ogni settimana l’Eremo apre le sue porte a un’esperienza diversa per vivere il luogo in tranquillità ... varesenews.it scrive
L’Eremo di Santa Caterina del Sasso, oltre a un momento di preghiera, devolverà l’incasso di lunedì 6 ottobre - Crediamo che la cultura non sia mai neutrale, ma voce che prende parte nella soc ... Riporta mi-lorenteggio.com