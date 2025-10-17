sansepolcro ricorda stefano camaiti

Arezzo, 17 ottobre 2025 – : un incontro in memoria dell'artista, con esposizione delle sue opere. Il Comune di Sansepolcro e la Parrocchia di San Giovanni Evangelista promuovono un appuntamento speciale dedicato al ricordo di Stefano Camaiti, artista borghese molto amato, scomparso prematuramente lo scorso maggio e che ha lasciato un segno profondo nel panorama culturale del nostro territorio e non solo. Venerdì 24 ottobre, alle 17:30, nel Salone del Palazzo Vescovile di Sansepolcro, si terrà un incontro pubblico che vedrà la partecipazione di: Mons. Giancarlo Rapaccini, Parroco della Cattedrale, Fabrizio Innocenti, Sindaco di Sansepolcro, il critico d'arte Leonardo Tredici e l'artista e amico Franco Alessandrini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

