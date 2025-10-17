Sanremo Giovani tocca a Gianluca Gazzoli | cinque seconde serate su Rai 2 dall’11 novembre finale il 14 dicembre su Rai 1

Sanremo 2026 entra nel vivo: Gianluca Gazzoli sarà il volto di Sanremo Giovani sulle seconde serate di Rai 2 a partire da martedì 11 novembre. Il percorso porterà alla finale del 14 dicembre su Rai 1 con Carlo Conti, dove verranno scelti i due giovani che saliranno all’ Ariston a febbraio, insieme ai due provenienti da Area Sanremo, per la categoria Nuove Proposte. Indice. Conduzione Sanremo Giovani: perché la scelta di Gianluca Gazzoli. Calendario: cinque seconde serate su Rai 2 + finalissima su Rai 1. Come funziona la selezione: verso l’Ariston. Gazzoli: “Accompagnerò i ragazzi a inseguire i loro sogni”. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Sanremo Giovani, tocca a Gianluca Gazzoli: cinque seconde serate su Rai 2 dall’11 novembre, finale il 14 dicembre su Rai 1

