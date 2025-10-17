sanremo giovani a gianluca gazzoli

Sanremo 2026 si avvicina e oggi Carlo Conti ha iniziato la sua marcia d’avvicinamento. Oltre al regolamento del Festival, il direttore artistico ha svelato in un’intervista al TG1 anche il nome del conduttore di Sanremo Giovani. Sarà Gianluca Gazzoli, voce di Radio Deejay, a guidare le cinque seconde serate su Rai 2 del talent show dedicato alla selezione dei due giovani artisti che potranno accedere al palco del Teatro Ariston a febbraio (insieme ai due provenienti da Area Sanremo ) per vincere la categoria Nuove Proposte. Vuoi un’anteprima assoluta? E allora, il conduttore delle serate su Rai 2 di Sanremo Giovani, eccolo qua: Gianluca Gazzoli! ha detto Conti presentando il collega che è poi entrato nell’inquadratura per dare l’appuntamento che lo vedrà protagonista tra qualche settimana: Sono molto emozionato, molto felice. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

