Sanremo Giovani 2026 il primo annuncio di Conti al tg | Gazzoli presentatore

Dilei.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo febbraio Carlo Conti condurrà la 76esima edizione del Festival di Sanremo e, come sempre, è già tanta la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori riguardo i dettagli della kermesse musicale. Il conduttore televisivo ha deciso di cominciare a svelare le sue carte, nel corso dell’edizione serale del TG1, dove ha annunciato anche il nome di colui che presenterà Sanremo Giovani 2026 su Rai Due. A prendersi questo complicato incarico sarà Gianluca Gazzoli, apprezzato conduttore radiofonico e podcaster. Gianluca Gazzoli a Sanremo Giovani 2026. Dal 24 al 28 febbraio 2026 Sanremo sarà protagonista, ancora una volta, della settimana più importante della musica italiana, quella del Festival. 🔗 Leggi su Dilei.it

sanremo giovani 2026 il primo annuncio di conti al tg gazzoli presentatore

© Dilei.it - Sanremo Giovani 2026, il primo annuncio di Conti al tg: “Gazzoli presentatore”

Leggi anche questi approfondimenti

sanremo giovani 2026 primoSanremo Giovani 2026, il primo annuncio di Conti al tg: “Gazzoli presentatore” - Lo ha svelato Carlo Conti nel corso dell’edizione serale del TG1 del 16 ottobre 2025 ... Scrive dilei.it

sanremo giovani 2026 primoSanremo 2026, Carlo Conti svela il nome del conduttore di Sanremo Giovani: ecco chi è - La lista dei Big dovrebbe essere resa pubblica prima di dicembre #Sanremo2026 #Tg1 #CarloConti ... Si legge su isaechia.it

sanremo giovani 2026 primoLe prime anticipazioni di Sanremo 2026, Conti annuncia meno artisti in gara, regolamento "tale e quale" e Gian - Sì, esatto: mancano ancora quattro mesi all'edizione 2026 ma l'hype mica nasce così, dall'oggi al domani. elle.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sanremo Giovani 2026 Primo