Sanremo Giovani 2026 il primo annuncio di Conti al tg | Gazzoli presentatore
Il prossimo febbraio Carlo Conti condurrà la 76esima edizione del Festival di Sanremo e, come sempre, è già tanta la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori riguardo i dettagli della kermesse musicale. Il conduttore televisivo ha deciso di cominciare a svelare le sue carte, nel corso dell’edizione serale del TG1, dove ha annunciato anche il nome di colui che presenterà Sanremo Giovani 2026 su Rai Due. A prendersi questo complicato incarico sarà Gianluca Gazzoli, apprezzato conduttore radiofonico e podcaster. Gianluca Gazzoli a Sanremo Giovani 2026. Dal 24 al 28 febbraio 2026 Sanremo sarà protagonista, ancora una volta, della settimana più importante della musica italiana, quella del Festival. 🔗 Leggi su Dilei.it
