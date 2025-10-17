Sanremo 2026 pubblicato il regolamento | 26 Big quattro Nuove Proposte e tre giurie Carlo Conti verso la scala reale

. La Rai ha reso noto il Regolamento del 76° Festival della Canzone Italiana: l’impianto ricalca “la formula vincente” dell’ultima edizione. In gara 26 Big, mentre la categoria Nuove Proposte conterà quattro artisti: due scelti nella finale di Sanremo Giovani del 14 dicembre 2025 e due ammessi di diritto da Area Sanremo. L’appuntamento con l’Ariston è fissato da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. Tre giurie, pesi e votazioni. Confermata la struttura a tre giurie: Televoto del pubblico (peso 34% ). Sala Stampa, TV e Web (peso 33% ). Giuria delle Radio (peso 33% ). La ponderazione si applica alle serate e alla finale secondo le modalità previste dal regolamento. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Sanremo 2026, pubblicato il regolamento: 26 Big, quattro “Nuove Proposte” e tre giurie. Carlo Conti verso la “scala reale”

