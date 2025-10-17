Prime certezze per Sanremo 2026. Sarà il podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli a condurre Sanremo Giovani, lo “spin-off” del Festival di Sanremo 2026 dedicato alle nuove proposte. Quest’anno la kermesse musicale andrà a scena sulla Riviera dei Fiori dal 24 al 28 febbraio 2026, sempre con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti. Gianluca Gazzoli conduce Sanremo Giovani. Sanremo Giovani dovrà selezionare due (anziché tre com’era avvenuto sino allo scorso anno) delle quattro Nuove proposte che parteciperanno al Festival mentre le altre due arriveranno da Area Sanremo. GUARDA LE FOTO È Olly il vincitore di Sanremo 2025: il fotoracconto della finale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sanremo 2026: le date, le serate e Gianluca Gazzoli per la sfida dei Giovani