Sanità nel Lazio Valeriani accusa Rocca | Cittadini non si curano più perché non hanno soldi per i privati

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Lazio il 12% della popolazione rinuncia alle cure ed è la regione in cui si spende di più per la sanità privata. I progetti per riportare la salute più vicino ai cittadini non procedono come previsto. Massimiliano Valeriani a Fanpage.it: "Delle 146 Case di Comunità previste solo 5 a pieno regime". 🔗 Leggi su Fanpage.it

