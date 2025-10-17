Sanità nel Lazio Valeriani accusa Rocca | Cittadini non si curano più perché non hanno soldi per i privati

Nel Lazio il 12% della popolazione rinuncia alle cure ed è la regione in cui si spende di più per la sanità privata. I progetti per riportare la salute più vicino ai cittadini non procedono come previsto. Massimiliano Valeriani a Fanpage.it: "Delle 146 Case di Comunità previste solo 5 a pieno regime". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanità Lazio: conti in ordine, +122 milioni di euro.

Sanità, Rocca in commissione: "Entro 2026 gara per nuovo Umberto I" Il presidente della Regione: "Strada chiara, grande soddisfazione per i risultati che stiamo raggiungendo"

