Sanità | Migliore Fiaso Servono competenza e autonomia per contrastare antibiotico-resistenza

17 ott 2025

Giovanni Migliore evidenzia l’impatto dell’antibiotico-resistenza sui cittadini e sul Servizio sanitario nazionale: «È un problema clinico ma anche economico, che mina la sostenibilità del sistema». Invita a puntare su prevenzione, formazione e autonomia gestionale delle aziende sanitarie: «Solo competenza e responsabilità possono garantire cure efficaci e sostenibili». 🔗 Leggi su Ildifforme.it

AI e nuove tecnologie nella programmazione delle aziende sanitarie. Il presidente Fiaso tra prevenzione e metodo di Archimede. - AI e nuove tecnologie nella programmazione delle aziende sanitarie. fortuneita.com scrive

