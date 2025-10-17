Sanità | Migliore Fiaso Servono competenza e autonomia per contrastare antibiotico-resistenza

Giovanni Migliore evidenzia l’impatto dell’antibiotico-resistenza sui cittadini e sul Servizio sanitario nazionale: «È un problema clinico ma anche economico, che mina la sostenibilità del sistema». Invita a puntare su prevenzione, formazione e autonomia gestionale delle aziende sanitarie: «Solo competenza e responsabilità possono garantire cure efficaci e sostenibili». 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sanità: Migliore (Fiaso), “Servono competenza e autonomia per contrastare antibiotico-resistenza”

«Senza infermieri e senza un reale task shifting, il Servizio Sanitario Nazionale non reggerà». L’appello del presidente Giovanni Migliore (FIASO) riporta al centro il valore delle professioni sanitarie e la necessità di una riforma coraggiosa del sistema. L - facebook.com Vai su Facebook

Sanità: Migliore (Fiaso), “Servono competenza e autonomia per contrastare antibiotico-resistenza” - resistenza sui cittadini e sul Servizio sanitario nazionale: «È un problema clinico ma anche economico, che mina la sostenibilità del sistema». Lo riporta pianetagenoa1893.net

Fiaso: "Antibioticoresistenza tema centrale per cittadini e sostenibilità Ssn" - Migliore, 'servono competenza e autonomia gestionale per usare al meglio le risorse e garantire standard assistenziali elevati' ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

AI e nuove tecnologie nella programmazione delle aziende sanitarie. Il presidente Fiaso tra prevenzione e metodo di Archimede. - AI e nuove tecnologie nella programmazione delle aziende sanitarie. fortuneita.com scrive