Sanità le novità in Manovra | 2,4 miliardi per assunzioni medici aumento stipendi e prevenzione

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella manovra 2026 crescono le risorse a disposizione del Fondo sanitario nazionale: ci sono 2,4 in più per quest'anno, che saranno utilizzati per aumenti degli stipendi del personale sanitario, per nuove assunzioni e per la prevenzione. Meloni: "Aumentano le buste paga degli infermieri di circa 1.600 euro l’anno e di 3.000 euro per i medici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

