Sanità ko i sistemi informatici regionali | disagi in tutta la Puglia
Non solo problemi per quanto riguarda le prenotazioni, ma anche per i servizi erogati dalle Asl di tutta la Puglia. A partire dalla mattinata di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, è in corso un blackout che riguarda i sistemi informatici del sistema “Edotto”, essenziale per tutte le Aziende sanitarie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
