Sanità in Campania più risorse per il privato accreditato

Da oltre un anno la Regione ha chiesto al Governo nazionale di stanziare risorse per abbattere le liste di attesa, per consentire di coinvolgere anche il settore del privato accreditato. Non c’è per questo obiettivo un solo euro e, paradossalmente, la Regione Campania avrebbe dovuto diminuire le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Pasquale Aliberti. . REGIONALI E PROGRAMMI, SANITÀ: MANCA IN CAMPANIA UNA VERA ORGANIZZAZIONE. ECCO COSA HO DETTO SU PRIMA TIVVÙ Sul Fondo di riparto sanitario la vicenda è storia antica...sul piano nazionale abbiamo bisogn - facebook.com Vai su Facebook

Farmaci. Lepore (Campania): “Risorse Regione a sostegno di ricerca e sviluppo” - Così l'assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, a margine del convegno al Banco di Napoli per la presentazione dello studio Srm sul settore farmaceutico. Lo riporta quotidianosanita.it

13/06/2013 - Comunicato n.424 - Ammortizzatori sociali in deroga, passa la linea della Campania sulle risorse. Caldoro: "Ha vinto il buon senso." Nappi: "Riconoscimento della ... - E' una vittoria del senso di giustizia e il riconoscimento della dura battaglia che la Campania ha condotto, raccogliendo man mano le adesioni delle altre Regioni, per garantire ai propri ... Riporta regione.campania.it

PIU Europa, ulteriori risorse per otto città medie della Campania - Il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro ha firmato a Palazzo Santa Lucia otto atti integrativi del programma PIU EUROPA per le città medie della Campania. Da regione.campania.it