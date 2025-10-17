Sanità disagi per i sistemi informatici regionali ko | problematica risolta

Brindisireport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per quattro ore non solo problemi per quanto riguarda le prenotazioni, ma anche per i servizi erogati dalle Asl di tutta la Puglia. A partire dalla 8:15 di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, si è registrato un blackout che ha riguardato i sistemi informatici del sistema “Edotto”, essenziale per tutte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

