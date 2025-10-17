Sanità | Colavita Regione Molise | ‘al Nord maggior capacità di spesa rispetto Centro e Sud’

“Cè sicuramente una forte variabilità sia organizzativa che in termini di capacità di mettere a terra le risorse del Fondo sanitario nazionale e di altre risorse che annualmente arrivano alle Regioni e alle aziende sanitarie. La differenziazione è evidente tra una maggiore capacità di spesa e probabilmente anche sui livelli organizzativi delle regioni del Nord . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sanità: Colavita (Regione Molise): ‘al Nord maggior capacità di spesa rispetto Centro e Sud’

