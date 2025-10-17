Sanità | Carrieri Siu Antibiotico-resistenza rischio catastrofe

A margine della conferenza “Antibiotico-resistenze in Urologia”, Giuseppe Carrieri lancia l’allarme: «Se continuiamo così, tra pochi anni sarà una catastrofe sanitaria». Il presidente SIU spiega come l’abuso di antibiotici stia rendendo inefficaci le terapie comuni e presenta il progetto MAGA – Make Antibiotics Great Again, per promuovere un uso consapevole dei farmaci e ridurre l’automedicazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

