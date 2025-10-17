Sanità | Anelli Fnomceo Formazione chiave contro l’antibiotico-resistenza

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, richiama l’allarme dell’OMS: «L’antibiotico-resistenza sarà tra le principali cause di morte nel futuro». Sottolinea l’importanza della formazione dei professionisti sanitari e della regolamentazione d’uso dei farmaci: «Solo riducendo le prescrizioni inappropriate si può salvaguardare la salute pubblica». 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sanit224 anelli fnomceo formazione chiave contro l8217antibiotico resistenza

© Ildifforme.it - Sanità: Anelli (Fnomceo), “Formazione chiave contro l’antibiotico-resistenza”

Leggi anche questi approfondimenti

sanit224 anelli fnomceo formazioneSanità: Anelli (Fnomceo), “Formazione chiave contro l’antibiotico-resistenza” - Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, richiama l’allarme dell’OMS: «L’antibiotico- Come scrive pianetagenoa1893.net

Sanita': Anelli (Fnomceo), bene Governo su scudo penale e norme attrattivita' Ssn - 'Un provvedimento molto atteso dalla professione medica e che la Fnomceo sostiene da tempo. Secondo ilsole24ore.com

IA. Anelli (Fnomceo): “Non sostituirà il medico, a lui spettano prevenzione, diagnosi, cura, scelta terapeutica” - La Federazione promuove il DDL approvato ieri sera in via definitiva dal Senato: “Si cambia, ora l’IA sarà veramente un supporto per il medico, orientato al bene della persona, accolte le nostre ... Secondo quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Anelli Fnomceo Formazione