Sanità | Anelli Fnomceo Formazione chiave contro l’antibiotico-resistenza
Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, richiama l’allarme dell’OMS: «L’antibiotico-resistenza sarà tra le principali cause di morte nel futuro». Sottolinea l’importanza della formazione dei professionisti sanitari e della regolamentazione d’uso dei farmaci: «Solo riducendo le prescrizioni inappropriate si può salvaguardare la salute pubblica». 🔗 Leggi su Ildifforme.it
