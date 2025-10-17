Sanità | Aceti Salutequità ‘assistenza territoriale ai cittadini sta peggiorando’
“Mentre le Regioni sono impegnate nella realizzazione del Pnrr, nell’attuazione del Dm 77 del 2022, che definisce la riorganizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale, e nella spesa delle risorse stanziate, l’assistenza ai cittadini vede un peggioramento invece che un miglioramento”. Sono le parole di Tonino Aceti, presidente di Salutequità, in occasione dell’incontro organizzato a Roma proprio da . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Diventa Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) Vuoi entrare nel mondo del settore sanitario e costruire una professione stabile e richiesta? Con il nostro Corso O.S.S. puoi farlo davvero. - Parte delle lezioni si svolge online - Stage formativi in cliniche e ospedali - facebook.com Vai su Facebook