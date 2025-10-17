Sangue del mio sangue

Da qualche giorno i miei algoritmi mi propongono partite giocate in contesti lunari. I campi hanno rade tribune molto basse, che non coprono i massicci condomini popolari che le circondano. Si vedono alberi e gru, macchine di passaggio, una terra che sembra distendersi piatta verso l’infinito. Pianure di fiumi e campi di grano, che Paolo Rumiz in Trans-Europa Express scrive che “ecciterebbero i conquistatori”. Su questi campi c’è un ragazzo scapigliato che gioca coi calzettoni a mezza gamba. Staziona sulla fascia sinistra e porta palla con l’esterno destro. Si muove in modo vagamente nevrotico, caracollante, come se stesse per inciampare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Sangue del mio sangue

Leggi anche questi approfondimenti

Strade di sangue, ancora una vittima sulla Pian d'Assino https://ift.tt/pdDhtkv https://ift.tt/WbQZvYu - X Vai su X

In manette 44enne al Rione Alto di #Napoli: l’uomo ha picchiato a sangue la madre durante una lite in casa, poi l’ha trascinata in strada simulando una caduta accidentale. I carabinieri, giunti sul posto, lo hanno arrestato dopo una breve fuga. L’uomo si trova - facebook.com Vai su Facebook

Sangue del mio sangue: Marco Bellocchio e i misteri del convento - Tre anni dopo Bella addormentata, Marco Bellocchio torna in concorso al Festival di Venezia con uno dei suoi lavori più sperimentali ed ermetici: una rivisitazione di alcuni temi chiave dell'opera del ... Riporta movieplayer.it

Sangue del mio sangue: Marco Bellocchio e la sua famiglia allargata per raccontare l'Italia del vampirismo - Anche l'incontro stampa venezano per il nuovo film del regista di Buongiorno, notte ha un'atmosfera familiare; con Bellocchio ci sono il figlio Pier Giorgio, Roberto Herlitzka, Lidiya Liberman e Alba ... Lo riporta movieplayer.it

Sangue del mio sangue, Marco Bellocchio e la libertà contro i vampiri - Il cast di “Sangue del mio sangue”, film in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, 8 settembre 2015. Come scrive panorama.it