sangue del mio sangue

Ultimouomo.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da qualche giorno i miei algoritmi mi propongono partite giocate in contesti lunari. I campi hanno rade tribune molto basse, che non coprono i massicci condomini popolari che le circondano. Si vedono alberi e gru, macchine di passaggio, una terra che sembra distendersi piatta verso l’infinito. Pianure di fiumi e campi di grano, che Paolo Rumiz in Trans-Europa Express scrive che “ecciterebbero i conquistatori”. Su questi campi c’è un ragazzo scapigliato che gioca coi calzettoni a mezza gamba. Staziona sulla fascia sinistra e porta palla con l’esterno destro. Si muove in modo vagamente nevrotico, caracollante, come se stesse per inciampare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

