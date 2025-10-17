SanFrancisco Live con Federico Sanfrancesco
Federico Sanfrancesco, un comico salentino, ingegnere per hobby, parte per un Erasmus a Los Angeles con un sogno: diventare un comedian internazionale.Con il misero contributo economico dell’Europa si districa tra la difficolta? con la lingua e l’ambiente comico americano ed e? cosi? che nasce. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Funerale della defunta Maria Di Federico - facebook.com Vai su Facebook
Federico Buffa racconta San Francisco: «Live at Fillmore» - ?Per anni sono state le uniche tre parole che una band voleva sentire associate al proprio nome: «Live at Fillmore». Segnala gqitalia.it