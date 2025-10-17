Sandokan presentata la nuova serie tv Rai con Can Yaman | il trailer ufficiale

Alla Festa del Cinema di Roma è stata presentata la serie tv “Sandokan”, con Can Yaman nel ruolo del protagonista reso celebre da Kabir Bedi. Presentata nella sezione Freestyle del festival, il progetto è prodotto da Lux Vide (Freemantle) in collaborazione con Rai Fiction, e nasce da un’idea di Luca Bernabei. La storia è quella della saga scritta da Emilio Salgari, adattata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. La nuova serie Rai andrà in onda dal 1 dicembre 2025 ed è composta da 4 puntate. Nelle immagini, il trailer ufficiale di “Sandokan”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

