Sandokan la serie tv dal 1 dicembre su Rai1 con Can Yaman | il cast completo
Alla Festa del Cinema di Roma è stata presentata la serie tv “Sandokan”, con Can Yaman nel ruolo del protagonista reso celebre da Kabir Bedi. Presentata nella sezione Freestyle del festival, il progetto è prodotto da Lux Vide ( Freemantle ) in collaborazione con Rai Fiction, e nasce da un’idea di Luca Bernabei. La storia è quella della saga scritta da Emilio Salgari, adattata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Lorenza Lei di Roma Lazio Film Commission ha consegnato a Can Yaman il premio “Lazio Terra di Cinema”: “E’ un premio che desidera valorizzare personalità internazionali del cinema e dell’audiovisivo, e quest’anno abbiamo il privilegio di consegnarlo a Can Yaman. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Fiction e Serie Tv. . Dopo cinquanta anni, #Sandokan torna con il volto di #CanYaman! Oggi l’attore sarà presente alla Festa del Cinema di Roma per presentare i primi due episodi, in arrivo su Rai 1 da lunedì 1 dicembre. ? - facebook.com Vai su Facebook
#GocceDiCinema “Sandokan’’ di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo (2025). Sala Sinopoli – Auditorium Parco della Musica 17 ottobre, ore 18:30 La leggendaria Tigre della Malesia torna con una nuova serie tv evento che ha tra i protagonisti Ca - X Vai su X
Sandokan fiction Rai 1, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni - Venerdì 17 ottobre, durante la Festa del Cinema di Roma, si svolge la conferenza stampa di Sandokan, fiction di Rai 1. Lo riporta maridacaterini.it
Sandokan, ecco il Teaser Trailer della serie tv con Can Yaman presto in onda su Rai 1 - Ecco il teaser trailer di Sandokan, la serie tv internazionale con Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e Alanah Bloor, presto in onda su Rai 1. Come scrive comingsoon.it
Il Sandokan di Can Yaman, romantico e avventuroso: cosa sappiamo sulla serie evento a dicembre su Rai 1 - È una delle serie più attese dell'anno e debutterà su Rai 1 alla fine dell'autunno: parliamo di Sandokan, il nuovo adattamento dei romanzi di Salgari con Can Yaman, girato quasi tutto in Italia ma con ... movieplayer.it scrive