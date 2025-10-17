Alla Festa del Cinema di Roma è stata presentata la serie tv “Sandokan”, con Can Yaman nel ruolo del protagonista reso celebre da Kabir Bedi. Presentata nella sezione Freestyle del festival, il progetto è prodotto da Lux Vide ( Freemantle ) in collaborazione con Rai Fiction, e nasce da un’idea di Luca Bernabei. La storia è quella della saga scritta da Emilio Salgari, adattata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Lorenza Lei di Roma Lazio Film Commission ha consegnato a Can Yaman il premio “Lazio Terra di Cinema”: “E’ un premio che desidera valorizzare personalità internazionali del cinema e dell’audiovisivo, e quest’anno abbiamo il privilegio di consegnarlo a Can Yaman. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sandokan, la serie tv dal 1 dicembre su Rai1 con Can Yaman: il cast completo