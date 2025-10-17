Sandokan la serie-evento con Can Yaman alla Festa del Cinema di Roma

17 ott 2025

Sandokan, la serie evento internazionale, arriva alla Festa del Cinema di Roma. Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri e diretta da Jan. 🔗 Leggi su Romatoday.it

