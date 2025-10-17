Sandokan la serie-evento con Can Yaman alla Festa del Cinema di Roma

Sandokan, la serie evento internazionale, arriva alla Festa del Cinema di Roma. Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri e diretta da Jan. 🔗 Leggi su Romatoday.it