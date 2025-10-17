Sandokan la serie-evento con Can Yaman alla Festa del Cinema di Roma
Sandokan, la serie evento internazionale, arriva alla Festa del Cinema di Roma. Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri e diretta da Jan. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Fiction e Serie Tv. . Dopo cinquanta anni, #Sandokan torna con il volto di #CanYaman! Oggi l’attore sarà presente alla Festa del Cinema di Roma per presentare i primi due episodi, in arrivo su Rai 1 da lunedì 1 dicembre. ? - facebook.com Vai su Facebook
#GocceDiCinema “Sandokan’’ di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo (2025). Sala Sinopoli – Auditorium Parco della Musica 17 ottobre, ore 18:30 La leggendaria Tigre della Malesia torna con una nuova serie tv evento che ha tra i protagonisti Ca - X Vai su X
Torna Sandokan, con il turco Can Yaman. Serie dal 1° dicembre su Rai Uno - Foto - Presentata alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, "Sandokan", la serie evento prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Si legge su gazzettadiparma.it
Sandokan, la serie-evento con Can Yaman alla Festa del Cinema di Roma - Nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, Sandokan conquista la Capitale. Segnala romatoday.it
Festa Roma, presentata la serie evento “Sandokan” con Can Yaman - (askanews) – Alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, è stata presentata “Sandokan”, la serie evento – prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazion ... Segnala msn.com