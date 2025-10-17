sandokan la clip della serie

S andokan è la serie evento internazionale presentata alla Festa del Cinema di Roma 2025. Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, è un’idea di Luca Bernabei. Si tratta ovviamente di un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppato per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Sandokan andrà in onda dal 1 dicembre 2025 su Rai1, e prossimamente su Disney+. Nel ruolo del protagonista c’è Can Yaman, il resto del cast è composto da Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Madeleine Price, e con John Hannah. 🔗 Leggi su Iodonna.it

