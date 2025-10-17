Sandokan la clip della serie

Iodonna.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S andokan è la serie evento internazionale presentata alla Festa del Cinema di Roma 2025. Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, è un’idea di Luca Bernabei. Si tratta ovviamente di un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppato per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Sandokan andrà in onda dal 1 dicembre 2025 su Rai1, e prossimamente su Disney+. Nel ruolo del protagonista c’è Can Yaman, il resto del cast è composto da Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Madeleine Price, e con  John Hannah. 🔗 Leggi su Iodonna.it

sandokan la clip della serie

© Iodonna.it - “Sandokan”, la clip della serie

Altre letture consigliate

“Sandokan”, la clip della serie - A 50 dalla serie anni Settanta, torna Sandokan sulla Rai nella versione con protagonista Can Yaman e Alessandro Preziosi ... Lo riporta iodonna.it

sandokan clip serieSandokan, la serie tv dal 1 dicembre su Rai1 con Can Yaman: il cast completo - Alla Festa del Cinema di Roma è stata presentata la serie tv "Sandokan", con Can Yaman nel ruolo del protagonista reso celebre da Kabir Bedi. msn.com scrive

sandokan clip serieTorna Sandokan, con il turco Can Yaman. Serie dal 1° dicembre su Rai Uno - Foto - Presentata alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, "Sandokan", la serie evento prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Scrive gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Sandokan Clip Serie