Sandokan è tornato e con lui anche la mitica sigla degli Oliver Onions riarrangiata dai Calibro 35

La tigre della Malesia torna a ruggire. Sandokan ritrova il Borneo e Marianna nella nuova serie prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, e interpretata dal re della serialità turca Can Yaman. Alle spalle c'è l'iconica serie tv del 1976 di Sergio Sollima con Kabir Bedi, che ha fatto sognare generazioni diverse. Un bel fardello difficile da scalzare. A corollario dell'avventura dell'eroe che difende i deboli dai soprusi dei colonialisti inglesi, c'è la sigla che ha fatto altrettanto epoca: "Sandokaaann, Sandokaaann" degli Oliver Onion. E chi la dimentica? È impossibile! È un po' come dimenticare I'll Be There for You dei The Rembrandts che apriva ogni puntata di Friends.

