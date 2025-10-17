San Siro svelato il nuovo progetto | novità per le curve si punta a questo modello

Si avvicina la deadline del 10 novembre, data cruciale per il rogito e per l'avvio ufficiale del nuovo stadio di Inter e Milan, un progetto destinato a cambiare il volto dell'impiantistica sportiva italiana. I due club meneghini, in collaborazione con gli architetti Lord Norman Foster e David Manica, stanno lavorando a un'opera che promette di coniugare innovazione e tradizione, mantenendo vivo il legame con la storia del Meazza ma proiettando Milano nel futuro del calcio europeo.

Svelato il concept dello show inaugurale che si terrà allo Stadio di San Siro: la prima Olimpiade invernale policentrica parla al mondo con un linguaggio di emozione e identità. @CalcioFinanza @milanocortina26 @Olympics - X Vai su X

Nuovo stadio di San Siro. Il CorSport: "Il sindaco Sala: Pronti a giocare nel 2031-2032" - A 25 giorni dalla deadline fissata per il prossimo 10 novembre del rogito, non si conoscono ancora i dettagli di quello che dovrebbe essere il nuovo San Siro. Scrive milannews.it

Entro quando sarà pronto il nuovo San Siro e come sarà fatto: novità per le curve - Novità per quanto riguarda il nuovo San Siro: entro quando sarà pronto e come sarà fatto. Riporta milanlive.it

Milano-Cortina: apertura all'insegna dell'armonia, Malagò "San Siro valore aggiunto" - Sarà l'armonia il tema della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano- Riporta iltempo.it